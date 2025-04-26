Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
Samsunspor'da bir taraftarın geçtiğimiz günlerde tesis ziyaretinde yaptığı konuşma sonrası Emre Kılınç'ın sahayı terk ettiği görülmüştü. Samsunspor'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Samsunspor'a ziyarette bulunan taraftar grubundan bir kişinin, "Aranızda aklıyla kalbi çelişip oynamayan varsa o, Allah ile kendi arasındadır." ifadelerini kullanması sonrası Emre Kılınç alanı terk etmişti. Samsunspor'dan konuya dair açıklama geldi.
Samsunspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Geçtiğimiz günlerde yapılan tesis ziyaretinde, münferit bir taraftar tarafından sarf edilen fevri söylemler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınıyoruz.
Başta Emre ve Okan olmak üzere tüm oyuncularımızın karakterine, adamlığına ve takımdaşlığına sonuna kadar güveniyoruz. Başkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi, "Samsunspor'a yeteneğinle gelirsin, karakterinle kalırsın". Samsunspor çatısı altında karakterine gölge düşüren hiçbir oyuncunun barınması söz konusu olamaz.
Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz.
Samsunspor ailesi olarak, bu desteklerin artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."
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