Samsunspor'dan inanılmaz geri dönüş: 1-3'ten 4-3'e!
Trendol Süper Lig'de Samsunspor, 3-1 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 4-3'lük skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Samsunspor, 4-3'lük skorla kazandı.
Göztepe, 13. dakikada Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 28. dakikada Marius Mouandilmadji ile eşitliği sağladı. Göztepe, Romulo'nun 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İzmir temsilcisi, ikinci yarıya da hızlı başladı ve Juan ile 50'de farkı ikiye çıkardı ve durum Göztepe lehine 3-1'e geldi.
Samsunspor, 70. dakikada Olivier Ntcham ile skoru 3-2 yaptı ve farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını arttıran Karadeniz temsilcisi, 80. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle durumu 3-3 yaptı.
Samsunspor'da ikinci golü atan Ntcham, 90+1'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi 3-1'den geri dönerek maçı 4-3 kazandı.
Samsunspor ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Göztepe'den Isaac Solet ile Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeki Yavru, oyuna devam etti. Göztepe, daha sonra yaptığı açıklamada Solet'in bilincinin açık ve iyi olduğunu duyurdu.
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