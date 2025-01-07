Samsunspor'dan kadro dışı açıklaması!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:22

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Karadeniz derbisinde alınan galibiyet ile camia olarak çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyet 2025 yılının ilk galibiyeti olduğu için de bize ekstra mutluluk verdi" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde 2-1 galip gelerek puanını 33'e çıkarttı.

Karadeniz derbisi ve 19'ncu haftada karşılaşacakları Kayserispor müsabakası hakkında konuşan Veysel Bilen, "Kadromuzdaki eksikliklere rağmen sahada mücadele eden ve son düdüğe kadar takım ruhuyla oynayarak hocamızın taktik anlayışını sahaya yansıtan karakterli oyuncu grubuyla güzel bir sonuç aldık. Hocamız 1 günlük ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına takım olarak başladı. Ümit ediyorum ki, Trabzonspor maçında kazandığımız ivme ile Kayserispor maçında da puan ya da puanlar almak için deplasmana gideceğiz" diye konuştu.

'TAM BİR AİLE ORTAMI ŞEKLİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Herhangi bir sakatlık durumu olmazsa Kayserispor maç kadrosunun eksiksiz olabileceğini belirten Bilen, "Hafta sonu hem bizi hem de camiamızı mutlu eden ezeli rakibimiz Trabzonspor'u yenerek birkaç haftalık galibiyet hasretimize son verdik ve bu galibiyet 2025 yılının ilk galibiyeti olduğu için de bize ekstra mutluluk verdi. Futbolcu arkadaşlarımızın bizleri mutlu edeceğine inanıyoruz. Büyük bir sakatlık ya da cezalı oyuncumuzun olmayışı da bizi sevindiriyor. Geçen hafta sarı kart cezalısı olan Drongelen hocamız şans verdiği taktirde kadroya geri dönecek. Hocamız Trabzonspor maç kadrosuna tatilden geç dönen 4 futbolcuyu dahil etmemişti. Ancak ortada hiçbir problem yok ve şuan bütün takımla beraber çalışıyorlar. Tüm takımın birlikteliği ve motivasyonları iyi durumda. Tam bir aile ortamı şeklinde çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.