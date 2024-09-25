Samsunspor'dan kulübün PFDK'ye sevkine tepki

Yayınlanma: 25.09.2024 - 21:02

Güncelleme: 25.09.2024 - 21:02

Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmelerine tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor taraftarının en centilmen taraftar olarak bilindiği belirtildi.

Çaykur Rizespor ile 22 Eylül'de oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarların Türk futbolunun gelişimi ve güzelleşmesi için tüm tribünlere örnek olduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dostluk içinde seyredilen bir müsabakanın sonunda gerçekleşip gerçekleşmediği dahi belli olmayan bir çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kulübümüzün PFDK'ye sevk edilmesi kabul edilemez. Sporda her türlü şiddete, küfre ve kötü söze karşı olan, her zaman temiz ve adil futbolu savunan bizlerin sürekli cezalandırılması, yalnızca Türk futboluna kötü örnek teşkil edecektir."