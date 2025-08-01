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Samsunsporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı!

Samsunsporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı!

1.08.2025 22:14:00
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Haber Merkezi
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Samsunsporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı!

Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Kulüp, Holse'nin Amissos Derby maçında bu nedenle kadroda yer almadığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Danimarkalı futbolcu Carlo Holse, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle bu akşam USL Dunkerque ile oynanan Amissos Derby dostluk maçı kadrosunda yer almamıştır" ifadelerine yer verildi.

Holse'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve kısa süre içinde yeniden takıma katılması beklendiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşüyle ilgili net bir tarih ise henüz verilmedi.

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