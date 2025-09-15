Samuel Umtiti, 31 yaşında futbolu bıraktı!

Barcelona'da yaklaşık 5 sezon top koşturan ve 7 kupa kazanan Samuel Umtiti, kariyeri için beklenmedik bir karar aldı.

31 yaşındaki Fransız stoper, emeklilik kararı alarak futbol oynamayı bıraktı.

Sosyal medya hesabında kararını duyuran Umtiti, “Acısıyla tatlısıyla yoğun geçen bir kariyeri noktalama zamanı geldi. Her şeyimi tutkuyla yaptım ve hiçbir pişmanlığım yok. Birlikte çalıştığım tüm başkanlara, oyunculara ve teknik direktörlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 362 maça çıkan Samuel Umtiti, 7 gol atarken, 4 asist yaptı.