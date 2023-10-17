San Marino - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 8. hafta maçında deplasmanda San Marino ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:39
San Marino - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Kasper Hjulmand yönetimindeki Danimarka, deplasmanda Fabrizio Constantini'nin ekibi San Marino ile karşı karşıya gelecek.

SAN MARİNO - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Marino Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

SAN MARİNO - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Viktor Kopievskiy'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Danimarka, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Kazakistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

San Marino ise deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'ya 3-0 yenilmişti.


Danimarka San Marino EURO 2024 canlı Canlı yayın

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