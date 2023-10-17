San Marino - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Danimarka, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 8. hafta maçında deplasmanda San Marino ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Kasper Hjulmand yönetimindeki Danimarka, deplasmanda Fabrizio Constantini'nin ekibi San Marino ile karşı karşıya gelecek.
SAN MARİNO - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Marino Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SAN MARİNO - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Viktor Kopievskiy'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Danimarka, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Kazakistan'ı 3-1 mağlup etmişti.
San Marino ise deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'ya 3-0 yenilmişti.
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