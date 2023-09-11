'Sana Serdar almak yakışmaz' demişti: Serdar Dursun'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap

Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:23

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:23

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna bedelsiz kadrosuna kattığı Serdar Dursun, bu yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Karagümrük'e transfer olduktan sonra ilk kez konuşan Serdar Dursun, Sportbox'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli golcü ayrıca geçmişte Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın 'Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz' sözlerine cevap verdi.

"BENİ MOTİVE ETTİ"

31 yaşındaki golcü, Aziz Yıldırım'ın sözlerine, "Aziz Yıldırım'ın benimle ilgili negatif söylemleri beni motive etti ve sahada kendisine cevap verdiğimi düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

"TEK HAYALİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK"

Ali Koç hakkında da açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a ilk geldiğimde Ali Koç bizi evine davet etti, çok heyecanlanmıştım. Çok temiz kalpli, şefkatli bir insan. Ali Koç deyince 'Türkiye'nin en büyük insanı' dersin ama hiç egosu yok. O seviyede egosuz olması beni şaşırtıyor. Fenerbahçeliliği tartışılmaz, aşırı derecede Fenerbahçeli. Hayatta her şeyi elde etmiş, tek hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak."

"SAHADA OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN AYRILMAYA KARAR VERDİM"

Takımdan ayrılma nedenini açıklayan Serdar Dursun, "Ben asla 'Bekleyeyim, oynamasam da paramı alırım.' diyen bir futbolcu olmadım! Böyle bir karakterim yok. İsmail Hoca kalmamı istedi ama ben az süre alacağımı biliyordum ve hep sahada olmak istediğim için ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"BİZE GELMEZ MİSİN?"

Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine de değinen Serdar Dursun, "Darmstadt'ta gol kralı olmuştum. La Liga'dan Mallorca, Serie A'dan Venedik, Bundesliga'dan Union Berlin ve birkaç Dubai ve Çin takımı beni istiyordu. Union Berlin'den gelen teklifi kabul ettim. Biletler alındı, havalimanındayım. Bavulu verdim, uçağa binmek üzere bekliyorum. Menajerim aradı, 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seni arayacak!' dedi. Bir anda durdum. 3-4 dakika sonra aradı, 'Serdar nereye gidiyorsun? Bize gelmez misin?' dedi. Fenerbahçe tabii ki ağır bastı. Union Berlin için sağlık kontrolünden geçtim sonra İstanbul'a uçtum" dedi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Serdar Dursun transfer edildiği dönemde Ali Koç'a, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez" ifadelerini kullanmıştı.