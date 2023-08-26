Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilere veda etti.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:12
Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda etti
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Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda etti.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, güzel anıların güzel vedaları hak ettiğini belirten Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, 2 seneyi aşkın süredir sarı-lacivertli formayı taşımak, Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye Kupası'nı kazanmanın gururunu yaşadım. Sizlerle paylaştığım bu süre benim için unutulmaz anılarla dolu. Öncelikle başkanımız Sayın Ali Koç'a bana Fenerbahçe formasını giyme şansını verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğimiz tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Hepinizi çok özleyeceğim. Hoşça kalın."


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