Sancaktepe FK satışa çıkarıldı

İstanbul Süper Amatör Lig ekibi Sancaktepe FK, 750 bin lira karşılığında satışa çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 18:41
Sancaktepe FK satışa çıkarıldı
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İstanbul Süper Amatör Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü satışa çıkarıldı.

Bir dönem TFF 2. Lig'de yer alan kulüp, Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.

NTV Spor'un aktardığı habere göre, Başkan Gökhan Baylan'ın Sancaktepe FK'yı 750 bin lira karşılığında satışa sunduğu söylendi.

Gökhan Baylan, talip olan isimlerle görüşerek kulübü en kısa sürede devretmek isterken Sancaktepe FK'nın geleceği merak ediliyor.


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