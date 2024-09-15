Sanchez, Ç.Rizespor karşısında etkiliydi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 07:20

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u farklı mağlup ederken yeni transferler performanslarıyla göz doldurdu. Sarı-Kırmızılıların Napoli’den kiraladığı yıldız forvet Victor Osimhen, ilk maçında golünü attı. Nijeryalı santrfor, golünün ardından sevincini G.Saray efsanesi Metin Oktay’la özdeşleşen selamını vererek yaptı. 18 milyon Avro’luk bonservis bedeliyle G.Saray tarihinin en çok para ödenen futbolcusu Gabriel Sara, takımının üçüncü golünü attı. Brezilyalı orta saha oyuncusu ilk iki golde de asisti yapan isimdi. Sakatlıktan dönüp 11’deki yerini alan Davinson Sanvhez, 3. dakikada ağları havalandırırken Sarı-Kırmızılıların bu sezonki en erken golünü attı. Sol bek Jacobs savunmada ve hücumda etkili göründü.