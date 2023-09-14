Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:23

Güncelleme: 14.09.2023 - 17:23

Trendyol 1. ekiplerinden Şanlıurfaspor iddialı kadro kurmak için bir transfer daha yaptı.

Şanlıurfaspor, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında çokça forma giyse de A takım ile resmi maçta süre bulamadı.