Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Özgür Baran Aksaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. ekiplerinden Şanlıurfaspor iddialı kadro kurmak için bir transfer daha yaptı.
Şanlıurfaspor, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında çokça forma giyse de A takım ile resmi maçta süre bulamadı.
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