Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Özgür Baran Aksaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:23
Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti
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Trendyol 1. ekiplerinden Şanlıurfaspor iddialı kadro kurmak için bir transfer daha yaptı.

Şanlıurfaspor, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında çokça forma giyse de A takım ile resmi maçta süre bulamadı.


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