Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Müslüm Arıcı'nın da imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
Spor Haberleri
- Celta Vigo evinde Valencia'yı rahat geçti!
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı
- Fenerbahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu!
- Ricardo Quaresma, geri dönüyor!
- Taha Akgül baba oldu
- Bodrum FK Furkan'ı kiralık gönderdi
- Juventus, Weston McKennie ile uzattı
- Konyaspor, Cikalleshi ile yollarını ayırdı
- Imamoğlu'ndan spora destek
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!