Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar'ın görevine son veridi
Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Şanlıurfaspor #Trendyol 1. Lig #Sait Karafırtınalar
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın Avrupa'da karanlık dönemi!
- Twente, 90+5'te kazandı!
- David Hubert'ten penaltı açıklaması
- Milan Skriniar: Yusuf ile gurur duyuyorum
- Molde 10 kişi kaldı, evinde kaybetti
- Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi!
- PAOK 10 kişi kaldı, tur için avantajı kaybetti!
- Tugay Kerimoğlu: Bu oyun Avrupa için yeterli değil
- Roland Sallai: AZ Alkmaar hak etti
- Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu toplu sonuçlar
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- AYM'den Gezi kararı!
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki!