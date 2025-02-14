Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar'ın görevine son veridi

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.

Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar'ın görevine son veridi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:24

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Şanlıurfaspor #Trendyol 1. Lig #Sait Karafırtınalar
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