Şansal Büyüka yayıncı kuruluşu duyurdu

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:53

Duayen yazar Şansal Büyüka, uzun süredir belirsizliğini koruyan yayın ihalesi sorunu ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi. Büyüka, yeni dönemde Süper Lig yayın haklarının yine Digitürk'te olacağını açıkladı.

Milliyet'teki köşesinde açıklama yapan Büyüka, "Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi, iki yıl daha Digitürk’te kaldı. Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak. Gelirde büyük düşüş var. Bu konuda kimse Digitürk’ü suçlamasın, kulüpler yanlışı kendinde arasın." ifadesini kullandı.