Şansal Büyüka'dan Jorge Jesus iddiası! 'Kimleri istediğini ve alamadığını biliyoruz'

04 Ekim 2022 Salı, 15:13

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig 8'inci hafta maçlarıyla geri döndü. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de karşı karşıya karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, 'Dobra Dobra' köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"JORGE JESUS'A YAZIK OLUYOR"

Büyüka yazısında, "Jorge Jesus’a yazık oluyor. Böyle bir hoca; takımını, bu kadar kısa sürede yaratıyorsun, ama elinde bu takımın oyununu taçlandıracak, gollere taşıyacak çok iyi bir golcün yok. Bakmayın Jorge Jesus‘un arada sırada 'Bu golcüler bana yeter' dediğine... Kimleri istediğini ve alamadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.



