İstanbulspor'a 5 dakika yetti
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü 5 dakika içerisinde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.
Fatih Karagümrük karşılaşmada Mbaye Diagne'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İstanbulspor, 69. dakikada Eduard Rroca'nın attığı golle skora denge getirdi. Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri bu golden 5 dakika sonra ise 74. dakikada Jetmir Topalli'nin attığı golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve İstanbulspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor, 8 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
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