Danimarka'da kabus gibi gece! Fenerbahçe, Danimarka'da dondu kaldı... Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe

Yayınlanma: 30.11.2023 - 22:01

Güncelleme: 01.12.2023 - 01:02

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Johannes Thorup'un yönetimindeki Nordsjaelland'a konuk oldu.

Right to Dream Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 6-1 yenilirken, ev sahibi Nordsjaelland'ın gollerini; 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ve 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 43. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte grupta 9 puanda kalan Fenerbahçe ikinci sıraya gerilerken, Nordsjaelland 10 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun son maçında Fenerbahçe evinde Spartak Trnava'yı konuk ederken, Nordsjaelland deplasmanda Ludogorets'i ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe

84' GOL | Nordsjaelland skoru 6-1 yaptı. Son çizgiden içeriye sert çevrilen topta Nygren kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

81' Sol kanattan içeriye çevrilen topta Harder'in vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

75' GOL | Orta alandan ceza sahasına hızlı giren Benjamin Nygren skoru 5-1 yaptı. Nordsjaelland'ın sağ kanattan geliştirdiği hücumda top Livakovic'te kaldı.

72' Nordsjaelland yine hızlı şekilde savunma arkasına sarkmak istedi. Osayi Samuel araya girerek tehlikeyi önledi.

70' İki rakibinden iyi sıyrılıp kaleciyi karşısına alan Andreas Schjelderup, Livakovic'i geçemedi.

66' GOL | Nordsjaelland farkı üçe çıkardı. Skor 4-1 oldu. Nordsjaelland yine çok hızlı çıktı. Savunmayı eksik yakalayan Andreas Schjelderup sağ kanattan getirip kaleye vurdu. Livakovic'ten dönen topu Christian Rasmussen boş kaleye tamamladı.

57' GOL İPTAL | Batshuayi 3-2 yaptı! Savunma arkasına sarkan Batshuayi kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı. GOL inceleniyor. Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Skor 3-1.

55' GOL | Maalesef top ağlarımıza gitti. Skor 3-1 oldu. Nordsjaelland'da ikinci yarıda oyuna giren Benjamin Nygren savunma arkasına hızlı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Benjamin Nygren'in vuruşu Livakovic'in üstünden ağlara gitti.

53' Cengiz'in pasında topu alan Szymanski kaleyi önüne aldı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut kalenin yanından dışarı gitti.

47' Sol kanattan içeriye çevrilen topta kaleciyle karşı karşıya kalan Andreas Schjelderup, Livakovic'i geçemedi.

45+1' Tadic'in pasında kale önünde kaleye vuran Osayi Samuel üst direği geçemedi.

45' GOL İPTAL | Hakem, Szymanski'nin golü elle attığı gerekçesiyle golü iptal etti.

43' GOOL | Batshuayi attı, 2-1 oldu. Kent'in sol kanattan ortasında Szymanski kale önünde kafa vuruşuyla ağlara yolladı.

41' Ryan Kent'in son çizgiden ortasında Cengiz topu kontrol edip vurdu. Kaleci Carljohan Eriksson topu son anda ayağıyla kurtardı.

31' Szymanski'nin kullandığı kornerde İsmail'in kafasını Carljohan Eriksson son anda çizgiden çıkardı.

25' GOL | Nordsjaelland durumu 2-0 yaptı. Hızlı çıkan Nordsjaelland'da derin pasa hareketlenen Oliver Villadsen sağındaki Daniel Svensson'u gördü. Topun gelişine yerden vuran Svensson durumu 2-0 yaptı.

21' GOL | Maalesef top ağlarımıza gitti. Durum 1-0 oldu. Kullanılan köşe vuruşunda ön direkte aşırtılan topu Lucas Hey kale önünde tek vuruşla ağlara yolladı.

17' SARI KART | Tadic'in sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Fenerbahçe korner kazandı. Atak bitiminde Tadic'e faul yapan Diomande sarı kart gördü.

15' Nordsjaelland gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Christian Rasmussen kaleciyle karşı karşıya vurduğu topta Livakovic'i geçemedi. Dönen topa vuran Oliver Villadsen'in şutunu savunmadaki Yusuf kale önünde çıkardı.

13' Nordsjaelland tehlike yarattı. Andreas Schjelderup'ın getirdiği topta son olarak topu önünde bulan Diomande ceza sahası dışından vurdu. Top üst direğin üstünden dışarı gitti.

10' Szymanski'nin pasında topu alan Cengiz sağ kanattaki Osayi'yi düşündü ancak Osayi topa hareketlenmeyince top oyun alanının dışına gitti.

2' Ryan Kent'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında son çizgiye inen Oosterwolde'nin ortasını bu kez kaleci uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.