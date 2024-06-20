Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe’nin teklifinin üzerinde para önerdi
Batshuayi’nin Sarı-Kırmızılıların önerisine sıcak baktığı öğrenilirken ailesiyle birlikte düşünmek için süre istediği bildirildi.
Galatasaray, forvet transferi için sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin golcüsü Batshuayi’nin transferinde önemli mesafe kat etti. Belçikalı futbolcu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe’den gelen yıllık 3 milyon Avro’dan 3 sezonluk sözleşme ve 1 milyon Avro imza parası teklifine sıcak bakmamıştı. Bu sırada devreye giren Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki santrfora, senelik 3 milyon Avro garanti para, 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon Avro imza parası teklif etti. Batshuayi’nin Sarı-Kırmızılıların önerisine sıcak baktığı öğrenilirken ailesiyle birlikte düşünmek için süre istediği bildirildi. İstanbul’daki hayatından memnun olan tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe’den teklif artışı gelmezse Sarı-Kırmızılılara transfer olma ihtimali hayli yüksek.
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