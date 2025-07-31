Sarı lacivertli ekibin gündemindeydi... Brahim Diaz'dan Fenerbahçe kararı!

Peş peşe transfer açıklamaya başlayan Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için de devrede olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

AS'ta yer alan habere göre, Brahim Diaz'ın transfer olmaya niyeti yok. Faslı yıldızın kariyerini Real Madrid'de sürdürmek istediği belirtildi.

Diaz'ın Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe'ye transferinin çok düşük bir ihtimal olduğu ifade edilirken, menajerinin ise Real Madrid'le sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı.

2027'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.