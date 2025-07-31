Taraftarlar yorumlara akın etti: Fenerbahçe, Real Madridli yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Skriniar ve Semedo'yu da renklerine bağlayan sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Real Madrid forması giyen ve piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Brahim Diaz'a Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu dedikoduları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Bu iddiaların yayılması sonrası Fenerbahçe taraftarı, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabını adeta abluka altına aldı.

Taraftarlar Brahim Diaz'ın gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde Real Madrid formasıyla toplam 121 maça çıkan Brahim Diaz, 20 gol ve 20 asistlik performans gösterdi. Manchester City çıkışlı olan futbolcu Milan forması da giymişti.