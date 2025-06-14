Sarı-Lacivertliler, 2 yıllık kontrat isteyen 35 yaşındaki sağ bekle görüşüyor: F.Bahçe Walker’ı istedi

YENİ sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City forması giyen sağ bek Kyle Walker için resmi teklif yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Manchester City’nin hocası Pep Guardiola, geçen sezonu da Milan’da kiralık tamamlayan İngiliz futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. SarıLacivertliler bonservis veya kiralama konusunda istediği mali şartların oluşması halinde bu transferi tamamlamayı planlıyor. Kyle Walker, Fenerbahçe’den en az 2 yıl kontrat istiyor. Oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşırsa; City gidişine izin verecek. Oyuncunun menajeriyle kontrat şartları üzerine resmi görüşmeler başladı.

ADİDASLA 5 YILLIK ANLAŞMA

F.Bahçe, spor giyim markası adidas ile futbol, basketbol, voleybol ve kulübün tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalıyor. Sarı-Lacivertli tüm takımlar 5 yıl boyunca adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak. İmza töreni 19 Haziran saat 14.00’te F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve adidas yetkilileri Dave Thomas ile Hakan Atalay’ın katılımıyla düzenlenecek.

YILDIRIM: İMZA HAKKINIZ

Fenerbahçe'de olağanüstü kongrenin eylül yerine daha erken tarihte yapılması için camiadaki ısrar sürüyor. Son seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması halinde başkanlığa aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, önceki gün genç kongre üyelerinin ricasını kırmayıp onlarla buluştu. Yıldırım’ın burada “İmza toplamak hakkınız. Benim gelmem önemli değil siz gençler çıkmalısınız. Teveccüh olursa gelirim ama kısa süreli olur pansuman yapar giderim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.