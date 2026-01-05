Sarı-Lacivertliler bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyor: F.bahce’ye müjde

FENERBAHÇE yönetimi, hayata geçireceği projeler ve attığı mali adımlarla ekonomik anlamda önemli bir eşiği geçiyor. Sarı-Lacivertli kulübün başkanvekili Murat Salar, bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını söyledi. Salar, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından camiamızla tam şeffaflıkta paylaşılacaktır” dedi.

SARAN SAMANDIRA ’DA

F.Bahçe Başkanı Saadettin Saran dün öğlen Samandıra’da futbolcularla ve teknik heyetle görüştü. Olağanüstü seçim kararı sonrası takımla ilk kez buluşan Saran’ın kulüp işleyişinde, ödemelerde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını belirtip, “Sizler sahaya, maçlara ve şampiyonluğa odaklanın” dediği öğrenildi. Başkan Saran daha sonra teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’le transfer çalışmaları hakkında konuştu.