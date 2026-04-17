Sarı-Lacivertliler bugün Kadıköy’de Ç.Rize’yi yenip zirveye çıkmak istiyor: F.Bahce liderlik icin

Fenerbahçe bugün sezonun en kritik 90 dakikasına çıkıyor. Galatasaray’la arasında 2 puan fark bulunan ve şampiyonluk iddiası kuvvetlenen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’in 30. haftasında Kadıköy’de Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin yöneteceği mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayımlayacak. F.Bahçe bugün kazanırsa puanını 69’a yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak ve gözünü G.Saray’ın cumartesi günü G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmaya çevirecek.

7 OYUNCU SINIRDA

Sakatlığı süren Asensio bugün riske edilmeyecek. Ağrıları bulunan Skriniar’ın durumu ise maç saati belli olacak. F.Bahçe’de Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi bugün sarı kart görürse 31. haftadaki G.Saray derbisinde forma giyemeyecek.

KİM MİN JAE HAMLESİ

F.Bahçe eski stoperi Kim Min Jae’yi transfer etmek istiyor. Koreli stoperin menajeri Oliveira Rita, Sarı-Lacivertli yönetimin talebiyle dün İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmede, 29 yaşındaki oyuncunun dönüş şartları, Bayern Münih’in olası talepleri ve maliyeti masaya yatırıldı. 2021’de Fenerbahçe’ye gelen Jae gösterdiği performansla 1 sezon sonra 19 milyon Avro bonservisle Napoli’ye gitti. İtalyan ekibindeki ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Güney Koreli oyuncu ardından 50 milyon Avro bedelle Bayern Münih’e transfer oldu.

‘TV’DEN SEYREDİYORDUM’

F.Bahçe’nin genç forveti Sidiki Cherif, “Asensio, Fred, Kante. Bu oyuncuları televizyondan seyrederken şimdi onlarla oynayabiliyorum. Onlarla futbol oynamak kolay çünkü futbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen oyuncular. Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz. Benimle yakından ilgileniyor. Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin yüzde 100 şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımıza şüphem yok. Ligde 5 maç kaldı. 5 maçı kazanırsak şampiyon olacağız” dedi.