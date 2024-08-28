Sarı-Lacivertliler, Fiorentina’da forma giyen orta saha oyuncusu için devreye girdi
Sarı-Lacivertli yönetim, birkaç gün önce 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştü. Fenerbahçe ayrıca Faslı futbolcunun kulübü Fiorentina ile de ilk teması kurdu.
Fenerbahçe'de hem Fred’in alternatifi olacak hem de orta sahaya kalite katacak bir futbolcunun transferi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Teknik direktör Mourinho’nun transfer istediği bu bölge için Fiorentina’dan Sofyan Amrabat yeniden gündeme geldi. Sarı-Lacivertli yönetim, birkaç gün önce 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştü. Fenerbahçe ayrıca Faslı futbolcunun kulübü Fiorentina ile de ilk teması kurdu. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe, satın alma opsiyonu için 12 milyon Avro ödeyeceğini Fiorentina’ya bildirdi. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Amrabat’ın kulüplerin anlaşması halinde, kontratının ilk sezonunda Fenerbahçe’den alacağı ücrette indirim yapacağını ilettiği öğrenildi. Geçen sezonu Manchester United’da kiralık geçiren Amrabat’ın Fiorentina ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Spor Haberleri
- Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından flaş açıklama!
- Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert tepki!
- Gabriel Sara: Daha iyi oynamalıydım
- Kerem Demirbay: 'Galatasaray'a yakışanı yapamadık'
- Galatasaray'da kaçan balık çok büyük oldu!
- Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme!
- Rams Park'ta ortalık fena karıştı!
- Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek!
- Hakem Atilla Karaoğlan'a saldırı PFDK'ye sevk edildi
- TFF'den Ferdi Kadıoğlu'na başarılar mesajı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- Şık'ın çıkışı sonrası TİP'ten Cumhuriyet'e açıklama!
- Tuncay Özkan sessizliğini bozdu
- İkinci el araç satışında yeni dönem!
- İspanyollardan Arda Güler iddiası!
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı