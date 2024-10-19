Serdar Dursun'dan Fenerbahçe için flaş iddia!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 19.10.2024 - 10:28

Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Transfermarkt'a konuşan Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından neden Alanyaspor'u tercih ettiği ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

'EN SICAK HİSLERİM ALANYA'DAN YANAYDI'

Alanyaspor'u tercih etmesinin mantıklı bir seçim olduğunu belirten Serdar, "Çok sayıda takımla görüştüm ama en sıcak hislerim Alanya'dan yanaydı. Tabii ki hedefim, çift haneli gol rakamlarına ulaşmak. Takımıma katkı sağlayarak Alanyaspor'un ligi en iyi yerde bitirmesine katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

'FENERBAHÇE'DE YAPTIĞIM SKOR KATKISI DEĞERLİYDİ'

33 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinin kendisini adına çok başarılı geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Geriye dönüp baktığımda 74 maça çıktım; bunların 30'u ilk 11 olmak üzere 22 gol atmayı ve 11 asist yapmayı başardım. 3 bin dakika süre aldığımı düşünürsek, yaptığım skor katkısının değerli olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Aynı şekilde, A Milli Takım sürecim de öyle... A Milli Takım formasıyla 10 maçım var; bu sürede 400 dakika oynadım ve 4'ü ilk 11'di. Bu süreye 7 gol ve 1 asist sığdırdım, bu da kariyerim için çok önemliydi."

'GALATASARAY MAÇINDAKİ O POZİSYON GOL OLSA DA İPTAL EDİLECEKTİ'

Karagümrük ve Alanyaspor formalarıyla Galatasaray'a karşı talihsiz anlar yaşadığını belirten Serdar Dursun, o maçlarda kaçırdığı gollerin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Karagümrük maçındaki olay tamamen şans eseri gerçekleşti. Ofsaytta olup olmadığımı anlayabileceğim bir pozisyonda değildim. Kılpayı bir adımlık bir durumdu ve maalesef suç bana yüklendi. Bu sezon da Alanyaspor'la benzer bir durum yaşandı. Sanchez'in arkasına çok iyi bir şekilde deplase olmuştum, ancak topa vurmadan önce zeminden sekip kaval kemiğime çarparak dışarı gitti. Top sekmeseydi rahatlıkla kaleye girecekti ama zeminin azizliğine uğradım. Yine de, gol olsa bile yüzde yüz VAR'dan dönecekti, çünkü bizim oyuncumuz Lopez, öncesinde Jakobs'un ayağına basıyordu. Hakem de zaten o pozisyonu bekliyordu; gol olsa iptal edecekti. Karagümrük maçındaki dokunuşumla Galatasaray'a yardımcı olduğum söyleniyordu, ama Alanya maçındaki gol olsa zaten VAR'dan dönecekti... Demek ki bu kez Fenerbahçe şampiyon olacak."

'ŞAMPİYONLUK YARIŞI FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA GEÇER'

Golcü oyuncu, Süper Lig'de bu sezonki şampiyonluk yarışının Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceğini iddia ederek "Süper Lig'de takımların yaptığı yatırım her sene biraz daha artıyor. Bu sezon da şampiyonluk yarışındaki takımlar çok ciddi yatırımlar yaptı. Artık sadece iki değil, 4-5 iddialı takım var gibi görünüyor. Tabii ki Fenerbahçe, bu sene Mourinho ile farklı bir hava yakalamak istiyor. Açıkçası bu sezonun Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum. Kopmalar muhtemelen 25. haftadan sonra yaşanır. 100 puanlık bir baraj olmaz ama 88-90 puan seviyelerini yine görebiliriz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE DÖNMEK GÜZEL OLUR'

Alanyaspor ile 2 yıllık kontratı olduğunu hatırlatan ancak Fenerbahçe'ye geri dönmeyi hedeflediğini belirten Serdar, "2026 Mayıs'a kadar kontratım var ve o zamana kadar çok gol atmak istiyorum. Olursa, tekrar Fenerbahçe'ye dönmek tabii ki güzel olur, bunu açıkça söyleyebilirim. Ben çalışmaktan ve inanmaktan asla vazgeçmeyen bir insanım. Bunun için çalışıyorum. Fenerbahçe olur, başka takımlar olur, yurtdışı olabilir. Ekonomik anlamda farklı tercihler de olabilir. Öncelikli hedefim, Alanya'da çok gol atarak başarılı olmak. Ancak asıl hedefim, A Milli Takım... Her zaman orada olmak istiyorum. Bunun için çok gol atmam gerektiğinin farkındayım ve bunu başaracağım" dedi.