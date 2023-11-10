Sarıyer deplasmanda rahat kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor deplasmanda PTT'yi 3-0 yenmeyi başardı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. hafta açılış maçında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Erkan Yıldırım
PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Caric, Caffrey, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Merve Çepni, Yasemin Özel, Savic, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral)
Sarıyer Belediyespor: Simonenko, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Karmen Aksoy, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Merve Nezir)
Setler: 15-25, 22-25, 20-25
Süre: 82 dakika (24, 30, 28)
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