Sarıyer deplasmanda rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor deplasmanda PTT'yi 3-0 yenmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:22
Sarıyer deplasmanda rahat kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. hafta açılış maçında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Erkan Yıldırım

PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Caric, Caffrey, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Merve Çepni, Yasemin Özel, Savic, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral)

Sarıyer Belediyespor: Simonenko, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Karmen Aksoy, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Merve Nezir)

Setler: 15-25, 22-25, 20-25

Süre: 82 dakika (24, 30, 28)


Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi PTT Sarıyer Belediyespor

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