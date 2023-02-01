Sarıyer Ekrem Al'a emanet!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:42

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:42

Sarıyer Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında başkan Ali Genç'le bir araya gelen Ekrem Al, sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli teknik adam, "Sarıyer beni tanıyor, ben Sarıyer'i tanıyorum. Çalışmaktan mutlu olduğum bir camia. Sarıyer'i hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri Erol Aydın, Sinan Demirci, Özgür Genç ve Yener Genç de hazır bulundu.

Ligin 22. haftasında evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Sarıyer, 24 puanla 13. sırada yer alıyor.