Sarper Çağlar Hatayspor'a transfer oldu!

Hatayspor, Galatasaray U19 takımından Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:48
Sarper Çağlar Hatayspor'a transfer oldu!
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Galatasaray'dan bir transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 19 Yaş Altı Takımı'ndan Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Hatayspor'un açıklaması:

"Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Sarper Çağlar. Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı."


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