Sarper Çağlar Hatayspor'a transfer oldu!
Hatayspor, Galatasaray U19 takımından Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Galatasaray'dan bir transfer gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 19 Yaş Altı Takımı'ndan Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Hatayspor'un açıklaması:
"Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Sarper Çağlar. Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı."
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