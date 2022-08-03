Sarper Çağlar Hatayspor'a transfer oldu!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:48

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Galatasaray'dan bir transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 19 Yaş Altı Takımı'ndan Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Hatayspor'un açıklaması:

"Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Sarper Çağlar. Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı."