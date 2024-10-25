Sarunas Jasikevicius: "Aptalca hatalar yaptık"
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Son şampiyon Panathinaikos'a karşı 1.5 periyot iyi oynamak yeterli değil. İlk yarıda biz yeterince iyi mücadele etmedik. Sonra karakter gösterdik ancak devamında aptalca hatalar yaptık." dedi.
Açıklamalarına devam eden Sarunas, "Top kayıpları, topu oyuna sokmayı başaramadık. Kostas Sloukas da son topu soktu…" ifadelerini kullandı.
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