Sarunas Jasikevicius: 'Berlin'e hazırlanın!'

Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:54

Güncelleme: 08.05.2024 - 22:54

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşması sonrası konuştu.

Final Four için taraftarlara seslenen Jasikevicius, şu sözleri kulandı;

"İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın."