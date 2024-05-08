Sarunas Jasikevicius: 'Berlin'e hazırlanın!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four sonrası sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:54
Sarunas Jasikevicius: 'Berlin'e hazırlanın!'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşması sonrası konuştu.

Final Four için taraftarlara seslenen Jasikevicius, şu sözleri kulandı;

"İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın."


Sarunas Jasikevicius haberleri fenerbahçe beko haberleri euroleague haberleri thy euroleague haberleri monaco haberleri Berlin haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'da Didier Drogba sesleri!

Galatasaray'da Didier Drogba sesleri!
Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi

Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi
Türkiye'de böbrek ve karaciğer naklinin önderi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir ödül daha...

Türkiye'de böbrek ve karaciğer naklinin önderi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir ödül daha...
Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar

Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar
Yunan basınından Ergin Ataman'a büyük övgü: 'Obradovic'in lanetini kırdı'

Yunan basınından Ergin Ataman'a büyük övgü: 'Obradovic'in lanetini kırdı'
Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’

Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler