Sarunas Jasikevicius: 'Berlin'e hazırlanın!'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four sonrası sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşması sonrası konuştu.
Final Four için taraftarlara seslenen Jasikevicius, şu sözleri kulandı;
"İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın."
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- Mevduat faizi neden düşüyor?