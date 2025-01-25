Sarunas Jasikevicius: 'Ceza ödemek istemiyorum'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Sarunas Jasikevicius, Olympiakos galibiyetinin ardından konuştu.
Koç Jasikevicius'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:
"Herkese iyi akşamlar, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı galibiyetten dolayı kutlarım. Bugün çok sağlam bir performans ortaya koyduk. Maçın büyük bölümünde istediğimiz şutları bulduk. Elbette Olympiakos savunmasıyla ve fiziksel oyunuyla işimizi çok zorlaştırdı ama maçın büyük kısmında çözüm ürettik. Son bir aydır topu iyi paylaşıyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz. Özellikle bazı oyuncularımız maçın bazı anlarında çok etkili oldular. Marko ise bir kez daha çok sağlam bir performans sergiledi. Nigel, Errick ve Tarık da maçın bazı anlarında çok etkiliydiler.
Sasha (Vezenkov) birçok farklı şekilde skor üretebilen bir oyuncu. Sürekli hareket ediyor. Sahada bir aşağı, bir yukarı hareket ediyor. Şutlar girmediği zaman çılgınlar gibi hücum ribauntunu kovalıyor. Asla hareket etmeyi bırakmıyor, sürekli sahada bir yerlere gidiyor. Geçiş hücumlarında hep en önde o koşuyor. Bugün onun işini elimizden geldiğince zorlaştırmaya çalıştık. 28 dakika oynamış ve sekiz şut kullanmış, bu bizim için gayet pozitif bir tablo. Nigel maç boyunca onun dibinden ayrılmamak zorundaydı çünkü bir an bile boş kaldığında ya topsuz hareket ediyor, ya da hücum ribauntuna giriyor. Çok sıra dışı bir oyuncu, bugün onun işini olabildiğince zorlaştırmaya çalıştık."
Saras Jasikevicius; Olympiakos'un 37, Fenerbahçe Beko'nun ise sadece 13 serbest atış kullanmasına dair şu ifadeleri kullandı: "İki gün sonra oğlumun doğum günü. Paramı ona hediye almak için saklamak istiyorum (gülüyor)."
Spor Haberleri
- İsmail Kartal'dan transfer açıklaması
- Galatasaray'ın konuğu Konyaspor
- Mourinho ayrılığa izin vermedi!
- Galatasaray'a 25 milyonluk kanat!
- Hull City, deplasmanda Sheffield'i rahat geçti
- Sarunas Jasikevicius: 'Ceza ödemek istemiyorum'
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
- ASVEL, Barcelona'yı 100 sayı ile devirdi
- Bayern Münih, derbide ALBA Berlin'i farklı yendi
- İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye cevap!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Erdoğan'a 'Evim yok' dedi, korumalar uzaklaştırdı
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Karadağlı'nın 'Gezi' görüntüleri yeniden gündemde
- Yangın faciasında iki gözaltı daha
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması