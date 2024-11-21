Sarunas Jasikevicius'tan Virtus Bologna maçı sözleri: 'Oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Virtus Bologna galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertli ekibin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Virtus Bologna galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son çeyrekte oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı ve en iyi oyunlarını sahaya koydular. Bütün geceyi böyle özetleyebilirim. Son çeyrekte savaşmak istedik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Skorda rakibimize hep yakın kalmak istedik ve sonuç olarak kazandık."
Etiketler: #fenerbahçe beko #Sarunas Jasikevicius #virtus bologna
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