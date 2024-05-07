Sarunas Jasikevicius: 'Her şeyimizi ortaya koymalıyız'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, AS Monaco maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
THY EuroLeague play-off serisi 5'inci ve son maçında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Final-Four'a kalabilmek için iyi bir takım oyunu sergilemeleri gerektiğini belirtti.
"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ"
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde maç önü görüşlerine yer verilen Jasikevicius, "Beşinci maçı yine aynı tutkuyla oynamaya devam etmeli ve aynı zamanda Monaco için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışmalıyız. Hücumda daha iyi çözümler bulmamız, iyi bir takım oyunu sergilememiz ve parkede her şeyi ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ise beşinci maçta her küçük ayrıntının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Her sayı önemli. Her ribaunt önemli. Her top hakimiyeti önemli. Her oyun önemli. Bu maçın geri dönüşü yok." değerlendirmesinde bulundu.
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