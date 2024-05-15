Sarunas Jasikevicius: 'Kupayı kazanmaya gidiyoruz'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius medya gününde açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:12
Sarunas Jasikevicius: 'Kupayı kazanmaya gidiyoruz'
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yarı finalde Panathinaikos ile eşleşmelerine değinen Sarunas Jasikevicius ise "Herhangi bir rakibe hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Rakip, bizim için önemli değil. Ergin Ataman'ı iyi tanıyoruz. Burada amacımız oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak. Karşı tarafa da nasıl maç içinde zarar vereceğimizi planlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GELİŞMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Şu anda Final-Four'u çok fazla düşünmediklerini belirten Litvanyalı koç, "Türkiye'de play-off turu başlıyor. Ligde önümüzde en az 2 maç daha var. İki farklı kadroyla çalışıyoruz. Oyuncuları diri tutmam lazım. Sonrasında rakiplerimizle ilgili detaylı çalışmalara başlayacağız." dedi.

Sezon ortasında takıma gelmesinin ardından oyunculara yaptığı dokunuşları dile getiren Jasikevicius, "İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski takımı Panathinakos'la ilgili görüşlerini aktaran Jasikevicius, "Panathinakos'ta çok önemli şeyler yaşadım. Yazlarım Yunanistan'da geçiyor. Eşim ve çocuklarım da Yunan. Ne zaman onlarla karşılaşsam duygulanırım ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Oraya kupayı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu. 


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