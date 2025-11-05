Sarunas Jasikevicius'tan Asvel maçı açıklaması: 'Yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz'

EuroLeague'in 9. haftasında perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeniden galibiyet yoluna girmeleri gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"YENİDEN GALİBİYET YOLUNA GİRMELİYİZ"

Açıklamada, LDLC Asvel karşısında, geride kalan 8 maça göre daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcının, "Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önemli ve kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleye çıkıyoruz. Taraftarlarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Önceki maçlardan edindiğimiz dersleri geliştirerek sahaya yansıtmalı ve bizi yeniden ayağa kaldıracak o galibiyete ulaşmalıyız."