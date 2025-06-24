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Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Burada oynamak kolay değil ama...'

Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Burada oynamak kolay değil ama...'

24.06.2025 09:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Burada oynamak kolay değil ama...'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Fibabanka galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka deplasmanında kazanan ve seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle iyi basketbol oynayan tarafın biz olduğunu düşünüyorum ve iyi mücadele ettik. Aslında çok fazla basit hata yaptık ve bu da Beşiktaş'ın her seferinde geri dönmesine sebep oldu. Burası zor bir atmosfer, burada oynamak kolay değil ama oyun planımızı uygulayarak kazanan taraf biz olduk."


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