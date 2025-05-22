Sarunas Jasikevicius'tan Panathinaikos sözleri: 'O maçı tekrar izledim'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Louvre Müzesi'nde Dörtlü Final'in basın toplantısına Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Jasikevicius ile ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman ile ABD'li skoreri Kendrick Nunn, Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas ile Bulgar forveti Sasha Vezenkov, Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis ile ABD'li oyun kurucusu Mike James katıldı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, geçen sezon Berlin'de rakiplerine kaybettiklerini hatırlatarak, "Umarım Berlin'den daha farklı olur. Çok basit düşünmemiz lazım. 40 dakikalık bir maç oynayacağız. Geçen yıl Berlin'de çok iyi değildik. O maçı tekrar izledim. Panathinaikos özellikle kırılma anlarında bizden daha iyiydi. Yine de geçen sezon için çok fazla üzerine kafa yormamak lazım. 40 dakika sonunda kim iyi olursa o kazanacak" dedi.

Jasikevicius, oyuncu ve başantrenör olarak Dörtlü Final'de yer almanın farkını, "Başantrenör olarak daha zor. Oyuncu olarak kendinizden sorumlusunuz ama başantrenör olarak çok fazla sorumluluğunuz var" diyerek açıkladı.

Sezonun en iyi 5'ine seçilen Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Hayes-Davis ise "Umarım güzel bir atmosfer yaşayacağız. Yalovaspor maçı oynadık Türkiye'de sezon başı. Tabii seviye itibarıyla kıyaslanacak iki takım değil ama Yalovaspor maçında Melli müthiş bir basket attı ve uzatmada kazandık. O basket ve maç bizim için sezonun kırılma anı oldu" değerlendirmesinde bulundu.



