Sarunas Jasikevicius'tan EuroLeague açıklaması: 'Hedef tabii ki kupa'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:55

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Paris Basketbol maçının ardından konuştu.

Sarunas Jasikevicius, "Tiago Splitter'a, Paris'e çok saygı duyuyorum. Birçok takım onları kopyaladı bu sezon. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son birkaç aydır iyi oynuyoruz. Konsantrasyon seviyemiz yukarı çıktı. Kupayı almak, her şeyi kazanmak istiyoruz" dedi.

"HEDEF TABİİ Kİ KUPA"

Sözlerine devam eden Jasikevicius, "Hedef tabii ki kupa! Herkes ne kadar zor olacağının farkında. Çok fazla iyi takım var. Bu gece parti var, yarın çalışacağız. Çünkü daha iyi olmak zorundayız. Final Four yeni ve daha üst bir seviye, daha iyi oynamalıyız" dedi.

Başarılı başantrenör, daha sonra ise, "Sezon içinde farklı durumlar yaşadık. Bu yüzden her duruma hazırız. İkinci maçta Melli ve Sertaç'ı kaybettik. Nigel 5 numara, Dyshawn Pierre ise 4 numara oynadı. Çok sorun yaşadığımız dönemler oldu ama oyuncularım inanılmaz sorumluluklar aldılar. Bana verilen 'Yılın Koçu' ödülü, kesinlikle oyuncularımın ödülüdür" sözlerini sarf etti.