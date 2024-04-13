Sarunas Jasikevicius'tan Monaco açıklaması: 'EuroLeague'in en iyi takımlarından bir tanesi'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in play-off turunda eşleştikleri Monaco hakkında açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, "Rakibimiz Monaco oldu. EuroLeague'in en iyi takımlarından bir tanesi. Çok sağlam bir proje aynı koç ve oyuncularla devam ediyor" dedi

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:49
Sarunas Jasikevicius'tan Monaco açıklaması: 'EuroLeague'in en iyi takımlarından bir tanesi'
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de normal sezonun son haftasında deplasmanda Olympiakos'a uzatmalara giden maçta 84-81 mağlup oldu. Bu sonuçla normal sezonu altıncı sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Monaco ile eşleşti. Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius Olympiakos mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"MONACO, EUROLEAGUE'İN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Uzatmada 5 sayı geri düştükten sonra kontrolü kaybettiklerini dile getiren Jasikevicius, "Play-off yolunda inanılmaz bir maç oldu. Hem atmosfer hem de yoğunluk açısından. Genel anlamda oyunu kontrol ettiğimiz zamanlar oldu ama çok iyi rakibe karşı oynadık. Geriye düştüğümüz zamanlar oldu. Özellikle uzatma bölümünde 5 sayı öndeyken, orada kontrolü kaybettik ve bu bize zarar verdi. Kontrolü tamamen ele almamız bir savunma ötedeydi ama işler bizim için açımızdan yolunda gitmedi. Play-off'lardan önce böyle maçlara ihtiyacımız var. Çeşitlilik ve atmosfer açısından çok iyi oldu. Bu tip maçlarda ayrıntılar çok önemli" diye konuştu.

Çeyrek finaldeki rakipleri Monaco'nun EuroLeague'in en iyi takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Jasikevicius, "Bireysellikten çok oyuncuların nasıl hissettikleri ve oldukları önemli. Çok kötü bir hafta geçirdik ama bugün çok iyiydik. Çok fazla maç oynadık. Evet, sezonu altıncı sırada bitirdik. Duygulardan öte şu an Monaco'ya bakmamız gerekiyor. Rakibimiz Monaco oldu. EuroLeague'in en iyi takımlarından bir tanesi. Çok sağlam bir proje aynı koç ve oyuncularla devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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