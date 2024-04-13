Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta dikkat çeken Jose Luis Mendilibar kararı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi Olympiakos, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:33
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta dikkat çeken Jose Luis Mendilibar kararı!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'ta önemli bir gelişme yaşandı. Yunan kulübü, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Olympiakos'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mendilibar ile 2026 yılına kadar mukavele imzalandığı belirtilerek, "İspanyol teknik direktör sözleşme uzatmasını imzaladı ve gelecek sezonun efsanesini yaratacak" ifadeleri kullanıldı.

Jose Luis Mendilibar

13 MAÇTA 10 GALİBİYET

Yunan takımına önceki şubat ayında gelen 63 yaşındaki teknik direktör, 13 maçta 10 galibiyet alırken, 3 kez de yenildi ve 2.31 puan ortalaması yakaladı.

Jose Luis Mendilibar'ın takımı Olympiakos, önceki perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.


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