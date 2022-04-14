Sasa Djordjevic'in geleceği için tek yol şampiyonluk
Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörünün sözleşmedeki 2 ve 3'üncü yıl opsiyonlarının devreye girmesi için tek yol olarak lig şampiyonluğu kaldı.
Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sırp başantrenör Sasa Djordjevic arasındaki kontratın detayları ortaya çıktı.
Litvanya'dan Basketnews'in haberine göre; Djordjevic ile imzalanan sözleşmenin ikinci ve üçüncü sezonları için Fenerbahçe bir baaşarı şartı koştu. Buna göre Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Final Four'a yükselmesi veya Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde sözleşmenin 2 ve 3. yıl opsiyonları devreye girecek.
THY EuroLeague'de playofflara kalamayan Djordjevic'in sözleşmesinin uzaması için Türkiye şampiyonluğunu kazanması gerekecek.
Sözleşmedeki başarılar gelmese bile Djordjevic'in sözleşmesinin uzaması için Fenerbahçe Beko'nun bir talepte bulunması da yeterli olabilir.
Zeljko Obradovic ile üst üste 7, Igor Kokoskov ile 1 sezon geçiren ve THY EuroLeague'de arka arkaya 8 sezonda da playofflara kalan Fenerbahçe Beko, ilk kez bu yıl son 8'in dışında kaldı.
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