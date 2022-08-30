Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son şampiyon Milan, milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo deplasmanına konuk oluyor. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 17:59
Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Milan, Sassuolo deplasmanına konuk olacak.

Saat 19:30'da başlayacak zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 mağlup etmişti.

Sassuolo ise Spezia deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile dönmüştü.


serie a milan sassuolo zlatan ibrahimoviç kaan ayhan mert müldür

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler