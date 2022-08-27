Serie A'da Torino, Cremonese'yi 2 golle geçti!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino, deplasmanda Cremonese'yi 2-1 mağlup etti.
Serie A'nın 3. haftasında Massimiliano Alvini'nin ekibi Cremonese ile Ivan Juric'in yönetimindeki Torino karşılaştı.
Giovanni Zini Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Torino 2-1 kazanırken goller; 17. dakikada Nikola Vlasic ve 65. dakikada Nemanja Radonjic'den geldi. Ev sahibi Cremonese'nin 80. dakikada Leonardo Sernicola'nın ayağından bulduğu gol, mağlubiyetin önüne geçemedi.
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Torino'ya transfer olan genç futbolcu Emirhan İlkhan, yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.
Bu sonuçla beraber lige iyi bir başlangıç yapan Torino puanını 7'ye yükseltirken, ligin yeni ekiplerinden Cremonese henüz puanla taşımamış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Cremonese ligin güçlü ekiplerinden Inter'e konuk olacak.
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