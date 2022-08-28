Serie A'da Milan, Bologna'yı 2 golle geçti!

28 Ağustos 2022 Pazar, 09:57

Serie A'daki 3. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Milan 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Rafel Leao ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Ligde 3. hafta itibariyle Milan, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Bologna ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Bologna ise Salernitana'yı ağırlayacak.