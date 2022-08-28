Serie A'da Milan, Bologna'yı 2 golle geçti!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, kendi sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 mağlup etti.
Serie A'daki 3. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Milan 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Rafel Leao ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti.
Ligde 3. hafta itibariyle Milan, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Bologna ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Bologna ise Salernitana'yı ağırlayacak.
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