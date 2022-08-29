Serie A'da Napoli - Fiorentina maçından gol sesi çıkmadı!
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina ile 0-0 berabere kaldı.
Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina kendi sahasında Napoli'yi ağırladı.
Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli'nin, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı.
Puanını 7'ye yükselten Napoli, aynı puana sahip Milan, Lazio, Atalanta, Torino ve Roma'nın averajla önünde zirvede yer aldı.
Fiorentina ise 5 puanla haftayı 9. sırada bitirdi.
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