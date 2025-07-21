Saul Niguez Trabzonspor’da

Trabzonspor, uzun süredir istediği Saul Niguez’i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü Atletico Madrid’le olan sözleşmesini dün feshetti. Bordo-Mavililer, daha önce temas kurduğu İspanyol futbolcuyla 4 yıllığına anlaştı. Tecrübeli oyuncunun bu akşam Trabzon’a gelip sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Karadeniz ekibi, Niguez’in ardından Cameron Puertas’ın transferi için yoğun mesai harcıyor. İspanyol 10 numara ile anlaşan Bordo-Mavililer, Suudi Arabistan takımı Al-Qadsiah’tan yanıt bekliyor. Fırtına ayrıca, St. Etienne kulübünün 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile de kontak halinde.