Saul Niguez transferi iptal olmuştu: Fatih Tekke'den açıklama!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İptal olan Saul Niguez transferi ile ilgili konuşan Tekke şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız ve ben, dört aylık süreç içerisinde çok oyuncu izledik. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var.

Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular... Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor.

Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyisini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok!"

"HEPİMİZİN GÜNAHI VAR!"

Açıklamalarına devam eden Tekke şu sözleri kullandı:

"Burada hepimizin günahı var! Türkiye, bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel bir yer. Her istedikleri veriliyor oyuncuların, bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Ben söyleyeyim.

Oyuncular, birçok yer ile görüşüyor. En son Türkiye'yi seçiyorlar. Sonra İstanbul'u, oradan sonra Trabzon'u! Rakam birken, bize iki oluyor!

Türk çocuklarımız elinden geleni yapıyor ama küfür yiyor! Bunu kabul etmiyorum!" dedi.

"TRABZON'U İSTEMEYEN BAKSIN DALGASINA!"

Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca "Trabzon'u istemeyen baksın dalgasına! Saul Niguez'den bağımsız söylüyorum!" sözlerini sarf etti.

"KİMSE BAŞKANA VE YÖNETİME KIZMASIN"

Trabzonspor'un bir veya iki oyuncuyu almayarak bir şey kaybetmeyeceğini söyleyen çalıştırıcı, "Ben de yurt dışında yaşadım, biliyorum. Burası güzel bir ülke. Trabzonspor'a gelip, gençlere bir şeyler öğretecek yabancı oyuncu bir hak ediyorsa, üç verelim. Burada sıkıntı yok. Bizim içimizde bunu yapabilecek çok sayıda yabancı oyuncumuz var.

Trabzonspor bir veya iki oyuncuyu almayarak hiçbir şeyini kaybetmez! Kimse gelirse, onunla savaşa girmeye hazırız! Kimse başkana ve yönetime kızmasın! Başkanın çok ciddi emeği var, benden daha fazla istiyor. Transferlerin genel rutini bu" ifadelerini kullandı.