Şavkar Cimnastik Spor Kulübü madalyalarla döndü

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:56

Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu tarafından Yunanistan’ın Preveza kentinde düzenlenen 1st Balkan Countries AGG B Category Competition’da Türkiye’yi temsil eden İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü sporcuları turnuvadan 1 altın, 2 gümüş madalya ile dönerek yarışmaya damgasını vurdu.

6 ülkeden 55 takımın katılımıyla gerçekleşen yarışmada 8-10 yaş kategorisinde yarışan Florina takımı (Nazlıcan Mina Eraslan, Bahar Alpata, Mira Konan, Çağla Deniz Barda, Merve Alaman, Elif Mina Dede, Vera Aldırmaz) altın madalya kazandı.

Yarışmada 12-14 yaş kategorisinde yarışan Fadalya takımı (Tuana Yenerer Tsuchiya, Lara Aylis Keçeci, Karya Erdemli, Şevval Öz, Duru Gülderen, Viktoria Caradja) gümüş madalya, 10-12 yaş kategorisinde Kilia takımı da (Azra Demir, Eylül Aşlamacı, Asya Vera Süer, Tara Karagöz, Damla Ünal, Alisa Cecan, Sofia Bilge Dinçler) gümüş madalya aldı.

İstanbul Şavkar sporcuları antrenörleri Olga Nehovska Askin, Ayşecan Özen, Ceren Ovat ve Darya Agafonova’ya teşekkürlerini sundular.