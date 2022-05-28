Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:06

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da bugün 39 ülkeden 326 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonun ilk gününde, kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan ve Cansu Bektaş podyuma çıktı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 73 kilo, silkmede 90 kilo ve toplamda 163 kiloyla 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Cansu Bektaş ise silkmede 85, toplamda ise 153 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazandı. Milli sporcu koparmada ise 68 kiloluk derecesiyle dördüncü oldu.

Organizasyonun yarınki müsabakalarında ise erkekler 55 kiloda Muammer Şahin, Muhammet Akkaya, 61 kiloda Ferdi Hardal, Kaan Kahriman, kadınlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı podyuma çıkacak.

Bakan Kasapoğlu, halterde Avrupa şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda silkme, koparma ve toplamda 3 altın madalya kazanan milli sporcu Şaziye Erdoğan'ı tebrik mesajı yayımlayarak kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Şaziye Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."